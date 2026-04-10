Pallamano Serie A Silver: Teramo sfida Monteprandone in un derby incandescente

La Lions Teramo a caccia del poker contro Monteprandone: le dichiarazioni di Pierandrea Izzi

La Lions Teramo si prepara per una delle sfide più sentite della stagione: il campionato di Serie A Silver maschile. Sabato 10 aprile, al Pala Colle Gioioso, i biancorossi affronteranno il Monteprandone in un atteso derby che promette scintille in campo.

Il tecnico Pierandrea Izzi, consapevole delle difficoltà di una trasferta che nasconde molteplici insidie, ha dichiarato: “Sappiamo che sarà una partita particolarmente difficile. Da un lato c’è la forza del Monteprandone e un ambiente che ci aspettiamo molto caldo e ostile, dall’altro la loro voglia di riscattare la sconfitta subita all’andata”.

La Lions arriva all’appuntamento in ottima forma, con tre vittorie consecutive alle spalle. Il coach Izzi potrà contare sull’intera rosa a disposizione, senza segnalare infortunati. Il programma di avvicinamento alla gara prevede un’intensa sessione di video analisi per studiare nel dettaglio i punti di forza e le debolezze degli avversari.

Dall’altra parte, il Monteprandone si prepara a una sfida intensa dopo il Team Manager Pierpaolo Romandini sia stato insignito della Croce di Bronzo al Merito Sportivo dal CONI. “Sono veramente contento di questa premiazione,” ha dichiarato Romandini, riflettendo su vent’anni di dedizione assoluta allo sport. Tuttavia, ora l’attenzione è tutta rivolta al campo e al derby con la Lions Teramo, una sfida che Romandini definisce “impegnativa”.

Il match si preannuncia avvincente e entusiasmante, caratterizzato da una storica rivalità e da una reciproca conoscenza tra i giocatori. Sabato è tempo di derby marchigiano-abruzzese, con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato positivo.

La partita si svolgerà nella cornice del Pala Colle Gioioso, e le squadre saranno assistite dagli arbitri Bertino e Bozzanga. La classifica attuale vede Enna e Camerano al comando con 24 punti, seguiti dalla Romagna con 21. Teramo si trova al quinto posto con 15 punti, mentre il Monteprandone è al sesto con 12.

L’appuntamento è fissato per la 15^ giornata di ritorno, un’occasione imperdibile per gli appassionati di pallamano che potranno assistere a un grande spettacolo sportivo.