Pallamano Serie A Silver: Teramo sfida Monteprandone nel derby marchigiano-abruzzese

La Pallamano Teramo si prepara per un importante appuntamento: il derby contro il Monteprandone. La squadra si appresta a sfidare il Monteprandone sabato prossimo al Pala Colle Gioioso, in una partita che promette scintille in campo.

Il tecnico aprutino Pierandrea Izzi si prepara a fronteggiare una trasferta difficile: “Sappiamo che sarà una partita particolarmente difficile. Da un lato c’è la forza del Monteprandone e un ambiente che ci aspettiamo molto caldo e ostile, dall’altro, la loro voglia di riscattare la sconfitta subita all’andata”.

Il derby tra Teramo e Monteprandone è atteso con grande attesa, considerando la vicinanza geografica e storica tra le due squadre: “È un derby abruzzese-marchigiano che i ragazzi sentono in maniera particolare fin dalle giovanili,” spiega Izzi. “A un mese dalla fine del campionato, la sfida più grande per un allenatore è trovare le giuste motivazioni, ma una partita del genere fa eccezione: si motiva da sola”.

La Lions Teramo arriva all’incontro con il vento in poppa, con tre vittorie consecutive. Il coach Izzi potrà contare sull’intera rosa a disposizione per affrontare il Monteprandone senza segnalare infortunati. Il programma di avvicinamento alla gara prevede un’intensa sessione di video analisi per studiare nel dettaglio i punti di forza e le debolezze degli avversari.

Dall’altra parte, il Monteprandone si prepara ad affrontare il derby con una certa tensione. Il Team Manager Pierpaolo Romandini è stato recentemente premiato con la Croce di Bronzo al Merito Sportivo dal CONI, ma ora è concentrato sulla sfida contro Teramo. Romandini sottolinea il periodo di rilassamento vissuto dalla sua squadra, che dovrà impegnarsi al massimo per onorare l’incontro.

Il match si giocherà sabato e promette emozioni, con le squadre che daranno il massimo per ottenere un risultato positivo.