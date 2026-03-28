Pallamano Serie A Silver: Teramo supera Romagna con un ruggito da grande

La squadra di pallamano Lions Teramo ha ottenuto una grande vittoria nella partita contro la Pallamano Romagna, valida per il Campionato Serie A Silver Maschile. Il match, che si è svolto il 28 marzo 2026, ha visto i Lions Teramo affrontare la vicecapolista Romagna in una sfida cruciale per entrambe le squadre.

Fin dal primo fischio d’inizio, è stato evidente che si trattava di una partita particolarmente combattuta. I Lions Teramo erano determinati a conquistare un posto di rilievo nel campionato, mentre la Pallamano Romagna doveva difendere la propria posizione di vicecapolista senza comprometterla.

Nel corso dei primi 20 minuti, le due squadre hanno lottato testa a testa senza riuscire a trovare uno strappo decisivo. Tuttavia, verso la metà del primo tempo, i Lions Teramo hanno preso il controllo del match grazie alle prestazioni eccellenti di giocatori chiave come Tomas Bernachea e Saman Hajfrej. Bernachea ha segnato 7 reti nel solo primo tempo, mentre Hajfrej ha messo in mostra una difesa impenetrabile con 15 parate.

Il Teramo è riuscito ad allungare il vantaggio nel corso della partita, mantenendo sempre il controllo nonostante il ritorno del Romagna verso la fine. Grazie alla precisione di giocatori come il pivot Camaioni, i Lions Teramo hanno chiuso il match con il punteggio di 29 a 27 a loro favore.

Il presidente della comunicazione della Pallamano Teramo, Enio Remigio, ha commentato la vittoria dichiarando: “Questa vittoria dimostra la forza e la determinazione della squadra. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e continueremo a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi stagionali”.

Con questa importante vittoria, i Lions Teramo si avvicinano sempre di più alle posizioni di vertice della classifica, dimostrando di essere una squadra in crescita. Il cammino verso la fine della stagione si prospetta promettente per la squadra abruzzese, che ha dimostrato di poter competere ad alti livelli nel campionato di Serie A Silver Maschile.