Pallamano Serie A silver: Teramo vince contro Monteprandone con un poker da urlo

In un palazzetto dello sport di Monteprandone gremito e caloroso si è svolta una sfida avvincente tra i padroni di casa e la Lions Teramo nel campionato di Serie A Silver maschile di pallamano. I Lions Teramo hanno dato spettacolo con un poker di vittorie contro Monteprandone, confermando il loro talento e determinazione sul campo.

La partita è iniziata con un parziale di 4-0 a favore della Lions Teramo, ma il Monteprandone ha reagito con determinazione e ha completato una rimonta portandosi in vantaggio sul punteggio di 7-6. Tuttavia, il Teramo ha ripreso il controllo del gioco grazie alle giocate del bomber Bernachea e alla solidità difensiva di Ajfrej, che ha negato diverse occasioni ai padroni di casa.

Nonostante l’ottima prova del portiere Bini per il Monteprandone, i Lions Teramo hanno mantenuto il vantaggio nel punteggio e hanno chiuso la prima frazione di gioco con un 16-14 a loro favore. Nel secondo tempo, nonostante un break di 6-0 per il Monteprandone, il Teramo ha saputo mantenere la concentrazione e è riuscito a ribaltare il risultato portandosi in vantaggio per 21-20.

Grazie alle prestazioni straordinarie di Bernachea e dell’estremo difensore De Angelis, il Teramo ha consolidato il vantaggio fino al fischio finale, chiudendo la partita con un risultato di 30-27 a loro favore. Questa vittoria rappresenta il quarto successo consecutivo per la squadra, che si trova ora al quarto posto in classifica.

Il presidente della Lions Handball Teramo, Enio Remigio, ha dichiarato soddisfazione per il risultato ottenuto: “Siamo fieri della prestazione della nostra squadra e del poker di vittorie consecutive. Questo ci proietta nelle zone alte della classifica e dimostra il nostro impegno e la nostra determinazione”.

Con questa vittoria, il Teramo conferma di essere una squadra da tenere d’occhio nel campionato di Serie A Silver maschile di pallamano, dimostrando chiaramente di non avere intenzione di fermarsi.