lunedì, Febbraio 16, 2026
Pallamano, Serie A Silver: Teramo vince il derby contro il Chieti con una solida vittoria

Il Teramo vince il derby d’Abruzzo contro il Chieti

Nel campionato di Serie A Silver maschile, si è svolto il tanto atteso derby abruzzese tra Chieti e Teramo presso il Centro Federale FIGH di Viale Abruzzo. La partita ha visto i LionsTeramo prevalere con un punteggio di 23-31 contro i padroni di casa.

Il Teramo ha dominato sin dal primo tempo, chiudendo con un vantaggio di 11-19 al termine della prima frazione. Nonostante i tentativi di rimonta del Chieti nel secondo tempo, il Teramo ha gestito il distacco mantenendo il controllo del gioco fino alla fine, con un margine di 8 reti. Tomas Ignacio Bernachea è emerso come il miglior marcatore dell’incontro con ben 11 reti, seguito da Yassin Tahar con 6 reti e Riccardo Camaioni con 5 reti.

Tra le fila del Chieti, si è distinto Christian Giampietro come miglior realizzatore con 8 centri, seguito da Samuele Caramagno con 5 reti e Oleh Vaveliuk con 4 reti. Va menzionato anche l’estremo aprutino Sam HaiFrej, che ha tenuto a bada l’attacco avversario, dimostrandosi uno dei punti di forza del Teramo.

Con questa vittoria nel derby abruzzese, il Teramo conferma il suo talento e determinazione in campo, dimostrando di essere una squadra da tenere d’occhio nella stagione 2025/2026 della Serie A Silver maschile. La classifica dopo la prima giornata del ritorno vede il Teramo posizionarsi al sesto posto.

Per ulteriori informazioni e contatti si può fare riferimento a Enio Remigio, responsabile comunicazione della Pallamano Teramo.

