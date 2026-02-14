- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Sport

Pallamano, Serie A Silver: Teramo vince il derby d’Abruzzo contro il Chieti con un netto 23-31

Presso il Centro Federale FIGH di Viale Abruzzo, si è consumato il derby d’Abruzzo del campionato di Serie A Silver maschile tra Chieti e Teramo. La partita si è conclusa con la vittoria dei LionsTeramo per 23-31, che hanno saputo imporre il proprio ritmo sin dal primo tempo.

Il match è stato caratterizzato da alta intensità, con il Teramo che ha chiuso la frazione iniziale in vantaggio per 11-19. Nonostante i tentativi di rimonta del Chieti nel secondo tempo, i LionsTeramo hanno mantenuto la lucidità necessaria per gestire il distacco, chiudendo la gara con un margine di 8 reti.

Il protagonista della partita è stato Tomas Ignacio Bernachea, che ha segnato ben 11 reti diventando il miglior marcatore dell’incontro. Ottimi contributi offensivi sono arrivati anche da Yassin Tahar con 6 reti e Riccardo Camaioni con 5 reti.

Da sottolineare la prestazione dell’estremo aprutino Sam HaiFrej, che ha dimostrato di essere una delle migliori scelte del Teramo in porta, chiudendo le velleità dell’attacco teatino.

Tra le fila del Chieti spicca la prova di Christian Giampietro, miglior realizzatore della squadra con 8 centri, seguito da Samuele Caramagno con 5 reti e Oleh Vaveliuk con 4 reti.

La classifica vede il Romagna al primo posto con 17 punti, seguito da Enna e Camerano a 16, Palermo a 14, Teramo a 9, Serra Fasano a 7, Chieti a 5, Sannio a 4 e Girgenti a 2.

La partita è stata un’importante occasione per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore in campo, con il Teramo che ha portato a casa una vittoria decisiva nel derby abruzzese.

