Pallamano Teramo Under 16 contro Vasto 2010: la sfida della maturità al PalaSanNicolò

L’Under 16 della Lions Pallamano Teramo si prepara per una sfida cruciale contro la capolista Vasto 2010, in programma domenica 1° marzo al PalaSanNicolò. Un confronto che va ben oltre uno scontro diretto in campionato, ma che potrebbe significare l’opportunità di aprirsi le porte alle selezioni d’area e confermare la maturità di un gruppo in continua crescita.

Con una serie di 5 vittorie consecutive e l’ultima sconfitta risalente al 23 novembre, i ragazzi di Teramo arrivano all’appuntamento con una grande fiducia e determinazione. Il lavoro quotidiano del coach Serafino La Brecciosa ha portato ad un netto cambio di passo sia dal punto di vista tecnico che psicologico, riportando la squadra biancorossa vicino alla vetta proprio nel momento decisivo della stagione.

“I ragazzi hanno dimostrato di sapersi aiutare in campo e di affrontare insieme le difficoltà. La coesione è il nostro punto di forza, oggi siamo una squadra vera”, sottolinea La Brecciosa.

Anche il presidente del club, Franco Chionchio, esprime grande entusiasmo per il gruppo: “In questi ragazzi vedo il futuro della pallamano teramana. Stanno dimostrando impegno e attaccamento alla maglia. Il loro cammino è motivo di grande orgoglio per tutta la società.”

Tuttavia, non tutto è stato facile in vista di questa partita. Le condizioni fisiche del capitano Robert Cerasi e del vicecapitano Ramon Casaccia hanno segnato la settimana di preparazione, con entrambi alle prese con allenamenti differenziati. Il supporto dello staff medico sarà fondamentale per cercare di avere a disposizione due elementi chiave per affrontare la forte pressione contro la capolista.

Domenica si preannuncia una partita emozionante e ad alta tensione, con i ragazzi di Teramo determinati a trasformare la loro straordinaria rincorsa in un salto verso l’eccellenza. I Lions possono contare su un gruppo solido e unito, con una chiara identità di gioco e un obiettivo ben definito.

Tra i convocati per la partita figurano: Antonacci Michele, Casaccia Ramon, Cerasi Robert Emanuel, Chiummiento Lorenzo Maria, Colarossi Lorenzo, Colarossi Valerio, Di Angelo Xiaoying Nicolo`, Di Rocco Manuel, Lamoratta Marco, Nicolai Lorenzo, Squeo David Gabriele, Squillante Simone Rosario.

La Pallamano Teramo si prepara a giocare una partita cruciale che potrebbe segnare un importante passo avanti per la squadra. Il tifo dei fan è atteso numeroso e caloroso per sostenere i giovani talenti in questa sfida determinante per il loro percorso nel campionato Under 16 maschile.