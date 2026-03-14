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Pallamano Teramo vittoriosa contro la Primo Service Sannio: espugnato il campo avversario con un netto 28-33

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La Pallamano Teramo espugna la Primo Service Sannio con una vittoria che conferma il grande momento della squadra nel campionato di Serie A Silver maschile.

La partita si è rivelata una battaglia tattica e fisica fin dai primi minuti, con il Teramo che è riuscito ad uscire dal primo tempo in vantaggio per 16-19. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio iniziale, con entrambe le squadre che si sono studiate a vicenda e si sono affrontate colpo su colpo. Tuttavia, il Teramo è riuscito a ottenere il vantaggio grazie alla profondità della panchina e alla capacità di soffrire in difesa.

Il momento chiave della partita è arrivato verso metà del primo tempo, quando il giovane portiere Della Casa ha preso il posto di Haifrej e ha compiuto una serie di interventi decisivi che hanno bloccato gli attacchi avversari e permesso al Teramo di prendere il controllo del match.

Nel secondo tempo, nonostante il tentativo di rimonta della Primo Service Sannio, il Teramo ha mantenuto la calma e ha gestito con maturità il finale di gara, chiudendo con il punteggio di 28-33 a proprio favore.

Con questa vittoria, il Teramo si rilancia verso i piani alti della classifica, dimostrando di aver raggiunto una maturità che mancava nella prima parte del campionato. Il coach Iezzi si è detto soddisfatto della prestazione della squadra e ha elogiato l’atteggiamento e l’impegno dei giocatori.

La Pallamano Teramo ringrazia tutti i tifosi e i sostenitori per il sostegno e si prepara per le prossime sfide del campionato.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla squadra, è possibile contattare Enio Remigio al numero di telefono 3519545917 o tramite email ai contatti forniti nel comunicato stampa.

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