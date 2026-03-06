Palmoli, Lega: “Dividere una famiglia non è giustizia”, D’Incecco critico

“Il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco, ha espresso profonda preoccupazione per la vicenda che coinvolge la famiglia di Palmoli. L’allontanamento di una madre dai suoi figli e l’imposizione al padre di allontanarsi dagli affetti più cari è stato definito ‘assurdo’ dal rappresentante politico.

La Lega, insieme al leader Matteo Salvini, ha seguito con grande attenzione lo svolgersi degli eventi e si è dichiarata sconcertata di fronte alla situazione che si è venuta a creare. D’Incecco ha sottolineato che dividere una famiglia non è una forma di giustizia e che ciò può causare traumi profondi, soprattutto nei bambini coinvolti.

Il coordinatore regionale ha definito l’escalation della vicenda come “gravissima ed incomprensibile”, auspicando una soluzione che tenga conto del bene dei minori e dell’unità familiare. D’Incecco ha ribadito che la situazione attuale non rappresenta giustizia e che bisogna agire per proteggere i più deboli.

La Lega Abruzzo ha espresso la propria solidarietà alla famiglia di Palmoli, ci si augura che si possa giungere a una soluzione che tenga conto degli interessi dei minori coinvolti e che garantisca l’unità familiare. Restano molte domande aperte riguardo alla vicenda, ma l’importante è lavorare per il bene dei bambini e per garantire loro un ambiente familiare sano e sereno.”