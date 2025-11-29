Palombaro, coltivava pianta di cannabis in giardino: scoperto dai Carabinieri



I Carabinieri della Stazione di Palombaro (CH) hanno sequestrato una pianta di cannabis indica alta circa un metro e ottanta, rinvenuta nel giardino di un’abitazione privata a seguito di una perquisizione disposta dall’Autorità giudiziaria. L’intervento rientra nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

Nella giornata del 28 novembre 2025 i militari hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano nei confronti di un uomo di 45 anni e di una donna di 43 anni. Il provvedimento è stato adottato sulla base di servizi di osservazione e controllo svolti nelle settimane precedenti, che avevano fatto ipotizzare la possibile presenza di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno individuato nel giardino una pianta di cannabis indica coltivata in vaso e in buono stato vegetativo, procedendo al sequestro immediato della stessa. Gli accertamenti proseguiranno per definire con esattezza il quadro complessivo della situazione e le eventuali responsabilità.

L’attività si inserisce nei servizi di prevenzione e vigilanza attuati quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, con l’obiettivo di contrastare la diffusione degli stupefacenti e garantire la sicurezza delle comunità locali.