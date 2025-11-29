- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 29, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPalombaro, coltivava pianta di cannabis in giardino: scoperto dai Carabinieri
Cronaca

Palombaro, coltivava pianta di cannabis in giardino: scoperto dai Carabinieri

- Spazio Pubblicitario 02 -


I Carabinieri della Stazione di Palombaro (CH) hanno sequestrato una pianta di cannabis indica alta circa un metro e ottanta, rinvenuta nel giardino di un’abitazione privata a seguito di una perquisizione disposta dall’Autorità giudiziaria. L’intervento rientra nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

Nella giornata del 28 novembre 2025 i militari hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano nei confronti di un uomo di 45 anni e di una donna di 43 anni. Il provvedimento è stato adottato sulla base di servizi di osservazione e controllo svolti nelle settimane precedenti, che avevano fatto ipotizzare la possibile presenza di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno individuato nel giardino una pianta di cannabis indica coltivata in vaso e in buono stato vegetativo, procedendo al sequestro immediato della stessa. Gli accertamenti proseguiranno per definire con esattezza il quadro complessivo della situazione e le eventuali responsabilità.

L’attività si inserisce nei servizi di prevenzione e vigilanza attuati quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, con l’obiettivo di contrastare la diffusione degli stupefacenti e garantire la sicurezza delle comunità locali.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it