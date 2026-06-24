Panama vs Croazia: scontro mondiale al World Cup 2026

Il match tra Panama e Croazia al World Cup 2026 ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di calcio. Con un risultato di 1-0 a favore della Croazia, la squadra balcanica ha tenuto viva la speranza di avanzare nel torneo, eliminando Panama dalla competizione.

La partita è stata seguita con grande interesse da diversi calciatori della Bundesliga in campo, contribuendo a rendere l’incontro un momento cruciale per entrambe le squadre.

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