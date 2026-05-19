Pandemia: il mondo sull’orlo di gravi danni

La pandemia è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Gli esperti dell’Oms lanciano l’allarme, sottolineando la vulnerabilità crescente del nostro pianeta di fronte a nuove minacce sanitarie. Si evidenzia un momento critico, con il mondo sospeso in un equilibrio precario di fronte a potenziali danni ancora più gravi. Questo richiama l’importanza di strategie globali e di collaborazioni internazionali per affrontare con efficacia le sfide legate alle pandemie.
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