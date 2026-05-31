Panico a Roma durante prove parata del Corriere della Sera

La notizia degli incidenti legati alla fuga dei cavalli durante le prove della parata del 2 Giugno a Roma sta facendo il giro del web in queste ore, posizionandosi al vertice dei trend sui motori di ricerca. Quattro agenti sono stati coinvolti nella situazione di emergenza, causata presumibilmente dai fuochi d’artificio. Tra i feriti e il panico generale, si è verificata una scena di grande tensione che ha colpito la città.

L’audio della carabiniera testimone dell’accaduto ha raccontato di una situazione caotica e spaventosa, definendo quella notte come una delle più terribili della sua vita. I cavalli, scappati in preda al panico, hanno creato scompiglio tra le auto e i presenti, mettendo in pericolo la sicurezza di tutti.

Gli aggiornamenti più recenti risalgono alle 16:20, ma l’attenzione sul tema rimane alta, con la gente alla ricerca di ulteriori dettagli e sviluppi sulla vicenda. Per rimanere informati, si consiglia di approfondire online per aggiornamenti in tempo reale su questo episodio che ha scosso la capitale.