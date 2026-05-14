Paola Egonu e il suo futuro con la Numia Vero Volley Milano

Paola Egonu, talentuosa giocatrice di pallavolo, è al centro dell’attenzione in queste ore, con la conferma della sua permanenza nella squadra della Numia Vero Volley Milano per la prossima stagione. La notizia ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca.
La decisione di Paola di vestire ancora i colori della Vero Volley Milano conferma il legame forte che la lega alla squadra e alla città. Con il rinnovo del contratto, si prospetta un’altra stagione emozionante con Paola Egonu in campo come capitana, pronta a stupire con le sue straordinarie abilità.
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