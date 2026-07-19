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Paolo borsellino: memoria e impegno dopo strage

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Questa domenica 19 Luglio 2026, il nome di Paolo Borsellino torna prepotentemente alla ribalta, in cima ai trend online e oggetto di numerose ricerche sui motori di ricerca. A trentaquattro anni dalla strage di via d’Amelio, l’eroico magistrato antimafia viene ricordato per il suo impegno e la sua integrità nel combattere la criminalità organizzata. In un discorso inedito, Borsellino affermò che i politici devono servire le istituzioni e non occuparle, sottolineando l’importanza della legalità e della giustizia.

La strage di via d’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992 a Palermo, costò la vita a Paolo Borsellino insieme a cinque agenti della scorta. Un tragico evento che sconvolse l’Italia e che rappresenta ancora oggi un simbolo della lotta alla mafia e del sacrificio di chi ha combattuto per la verità e la giustizia.

Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, ha recentemente difeso la memoria di Paolo, respingendo le strumentalizzazioni politiche e ribadendo il valore del suo impegno contro la criminalità organizzata.

La figura di Paolo Borsellino continua a ispirare e a suscitare riflessioni sulla legalità e sulla lotta alla mafia. Un tema attuale e di grande rilevanza, che invita a non dimenticare il coraggio di chi ha sacrificato la propria vita per difendere i valori fondamentali della nostra società. Per ulteriori approfondimenti su questo argomento di attualità, è possibile consultare le fonti online disponibili.

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