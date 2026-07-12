Paolo fresco: l’eredità di un manager globale

La notizia della scomparsa di Paolo Fresco ha scosso il mondo dell’economia e del business. Fresco, presidente della Fiat dal 1998 al 2003, è stato una figura di spicco nel panorama manageriale internazionale. La sua firma sull’alleanza con la General Motors ha segnato un momento cruciale nella storia dell’industria automobilistica.

Dalla Genova descritta da De Andrè ai grattacieli di New York, Fresco ha saputo conquistare l’America e lasciare un’impronta duratura nel settore. Scelto da Agnelli come presidente della Fiat, ha guidato l’azienda con determinazione e visione.

La sua scomparsa rappresenta la fine di un’epoca, ma il suo lascito rimarrà indelebile. L’eredità di Paolo Fresco va oltre i confini nazionali, racchiudendo una carriera brillante e un’impronta indelebile nell’industria globale.

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