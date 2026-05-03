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Paolo pezzi: nomina amministratore apostolico

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In queste ore, il tema in tendenza online riguarda l’arcivescovo Paolo Pezzi, che ha lasciato la guida dell’arcidiocesi cattolica di Mosca. Si è appreso che il Papa ha accettato la sua rinuncia e ha nominato un Amministratore apostolico. Questa decisione ha generato un grande interesse tra gli utenti online, posizionando la notizia ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca.

Paolo Pezzi, figura di spicco del clero cattolico, ha svolto un ruolo significativo nella diocesi di Mosca. La sua uscita di scena ha destato curiosità e dibattiti sul suo operato e sul futuro della diocesi stessa. La nomina dell’Amministratore apostolico, monsignor Dubinin, rappresenta un importante passo nella gestione della diocesi in un momento delicato come questo.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questa vicenda, è possibile consultare le fonti online per aggiornamenti in tempo reale.

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