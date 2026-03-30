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Paolo rudelli, nunzio apostolico: nomina in vista

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In queste ore, il nome di Paolo Rudelli come possibile nuovo nunzio apostolico è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento del feed risale alle 17:20, mentre si attendono sviluppi sulla presunta nomina di Rudelli da parte di Leone XIV. Questo possibile incarico riveste particolare importanza in un contesto di riassetto della Curia Romana voluto dal Papa, che ha già nominato nuovi vertici come il sostituto agli Affari generali della Segreteria. Paolo Rudelli, in lizza per diventare nunzio apostolico, potrebbe quindi contribuire a delineare la nuova direzione della Chiesa cattolica. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online.

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