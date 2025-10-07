- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPaolucci e Marinelli su diritto allo studio e per l’educazione paritaria: “Provvedimenti...
Politica

Paolucci e Marinelli su diritto allo studio e per l’educazione paritaria: “Provvedimenti pronti al voto, la maggioranza li rinvia. Ci aspettavamo più coraggio su temi così urgenti e sensibili”.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:“Dopo cinquant’anni, grazie all’iniziativa portata avanti dalle opposizioni in Consiglio regionale, in V Commissione è finalmente iniziata la discussione sulla proposta di legge per il diritto allo studio – recita il testo pubblicato online. Un testo unico, che mette al centro le necessità di studentesse, studenti e delle loro famiglie, di cui l’Abruzzo ha assolutamente bisogno” – dichiarano il capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, primo firmatario della norma insieme a Luciano D’Amico e il segretario regionale del PD Daniele Marinelli, dopo i lavori odierni che hanno rinviato la discussione sia su questo argomento, sia sul testo sull’educazione paritaria, anch’esso oggi sul tavolo della Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Entrambe le leggi sono state elaborate insieme ai Giovani Democratici e alla Conferenza delle Donne Dem. “Per il diritto allo studio abbiamo presentato un testo che affronta il tema ponendo l’attenzione su più punti sensibili: dal sostegno alla didattica, al trasporto, fino ai vari servizi legati al mondo dell’istruzione di ogni ordine e grado – riporta testualmente l’articolo online. Il testo, dopo la prima calendarizzazione odierna, è stato rinviato – come previsto – alla seduta successiva, così da permettere le audizioni – rimarcano Paolucci e Marinelli –. Siamo certi che nelle prossime commissioni si terrà una discussione ampia e un confronto esaustivo con l’obiettivo di dotare l’Abruzzo di una legge efficace, efficiente e davvero calibrata sulle reali esigenze della popolazione studentesca abruzzese – Per questo, come opposizione, siamo disponibili a lavorare con impegno e spirito costruttivo anche con la maggioranza per raggiungere questo obiettivo – Ci aspettavamo invece più coraggio sulla proposta di legge per la promozione dell’educazione alla parità di genere e alla non violenza: poteva essere votata già oggi, ma la maggioranza ha deciso di rinviarla alla prossima seduta – Eppure basterebbe leggere le cronache, anche abruzzesi, per capire quanto sia urgente una legge che promuova l’educazione all’affettività, al rispetto delle differenze e alla non violenza in chiave preventiva – si legge sul sito web ufficiale. Su questo la Regione Abruzzo può e deve fare la sua parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questa consapevolezza abbiamo presentato la nostra proposta, che prevede – tra le altre cose – il sostegno a progetti educativi promossi da scuole, università e istituti formativi, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, per includere nei Piani dell’Offerta Formativa tematiche fondamentali come la parità di genere, la prevenzione delle discriminazioni e della violenza – Ci auguriamo che in tempi brevi questa proposta diventi legge anche in Abruzzo”.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del PD Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it