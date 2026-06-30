Papa Leone XIV e l’appello ai lefebvriani

In queste ore, il tema dei lefebvriani è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Papa Leone XIV ha rivolto un ultimo appello alla comunità lefebvriana, esortandoli a non ordinare vescovi per evitare uno scisma. Nonostante le divergenze, il Pontefice si dice ancora aperto al dialogo e chiede ai lefebvriani di non lacerare la tunica di Cristo. Questo delicato rapporto tra la Chiesa e i lefebvriani, sospeso tra tensioni e speranze di riconciliazione, rimane un argomento di discussione e riflessione per molti. Per ulteriori approfondimenti su questo tema, è possibile consultare le fonti online disponibili.