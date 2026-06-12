Paraguay: Pochettino trionfa e scatena euforia

In queste ore, il tema Usa Paraguay è tra i più ricercati online, con un forte interesse da parte del pubblico. L’allenatore Pochettino sta portando gli Usa verso traguardi importanti nel mondo del calcio, suscitando l’interesse anche del Milan. Intanto, a Los Angeles, l’euforia dei tifosi per la squadra Usa è palpabile, nonostante il caldo e i prezzi dei biglietti. Il Mondiale sta regalando emozioni uniche, con partite avvincenti e momenti indimenticabili per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

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