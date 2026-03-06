Paralimpiadi invernali 2026: Miky Bionic e l’emozione a Milano Cortina

Le Paralimpiadi invernali del 2026 sono al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Tra le storie più coinvolgenti, spicca l’eccezionale percorso di Miky Bionic, atleta che sta superando ogni ostacolo a Milano Cortina. A Venezia, il percorso della fiaccola paralimpica ha incantato le strade e i canali, regalando emozioni uniche a tutti i presenti. Un dato da record: ben 612 atleti si sono qualificati per partecipare alle Paralimpiadi invernali, testimoniando il crescente interesse e coinvolgimento in queste competizioni.

