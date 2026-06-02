Parata 2 giugno 2026: programma e eventi

Oggi l’Italia celebra gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali, evento di grande rilevanza nazionale. Il giorno della Festa della Repubblica è caratterizzato da numerosi eventi e celebrazioni in tutto il Paese, ma il fulcro delle celebrazioni si concentra a Roma.

Le strade della Capitale sono chiuse per consentire lo svolgimento della parata e garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori. La manifestazione coinvolge reparti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e rappresentanze istituzionali, in un momento di orgoglio e memoria per l’Italia.

In queste ore, la notizia è molto ricercata online ed è in cima ai top trend sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse e la partecipazione dei cittadini a questo importante evento nazionale.

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