Parata a Roma: Adinolfi e Pascale al Pride, polemiche

La parata che ha animato le strade di Roma in queste ore è diventata uno dei temi più ricercati online, risultando in cima ai top trend sui motori di ricerca nazionali. Una presenza particolarmente discussa è stata quella di Adinolfi e Pascale al Pride, che hanno suscitato polemiche portando le bandiere di Israele e dei ‘Gay conservatori’. La loro presenza ha scatenato contestazioni da parte dei manifestanti, i quali hanno risposto con slogan come ‘No pride in genocide’. Nel frattempo, il Roma Pride 2026 ha visto la partecipazione di migliaia di persone, con uno spezzone Keshet che ha colorato il corteo. Tuttavia, non sono mancati momenti di tensione, come l’uso di spray urticante sulla folla nei pressi del Colosseo.

La situazione, in continua evoluzione, sta attirando l’attenzione di un vasto pubblico online. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la notizia sul web.