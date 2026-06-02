Parata del 2 giugno: orario partenza

Oggi, martedì 2 Giugno 2026, è in corso la celebrazione della Festa della Repubblica in Italia. Uno degli eventi più attesi è la parata militare che si tiene a Roma, ma molti si chiedono a che ora inizierà.

La notizia della parata del 2 giugno è al centro dell’attenzione online, essendo uno dei trend più ricercati sui motori di ricerca in queste ore. Tra le informazioni in circolazione si sa che sono previste la presenza del Presidente della Repubblica e di altri rappresentanti istituzionali, insieme alla sfilata dei mezzi militari e all’esibizione delle Frecce Tricolori.

Nonostante il traffico intenso a Roma, dovuto anche ai divieti in centro e alle deviazioni delle linee di trasporto pubblico, la parata costituisce un momento di grande importanza e partecipazione per celebrare la nascita della Repubblica italiana.

Per ulteriori dettagli sull’orario di inizio della parata e sulle celebrazioni in corso, è possibile trovare aggiornamenti online attraverso le fonti ufficiali e i canali di informazione disponibili su internet.