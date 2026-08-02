Parcheggio: caos e insicurezza a Sulzano e Gallipoli

In queste ore, il tema del parcheggio è molto discusso online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. A Sulzano, la realizzazione di un parcheggio interrato ha scatenato polemiche per il caos nella sosta e i rischi stradali. Legambiente ha denunciato l’insicurezza legata ai lavori in corso. A Gallipoli, il dibattito si concentra sull’utilizzo di un’ex struttura nautica per scopi scolastici o come parcheggio, dividendo l’opinione dei cittadini. La situazione evidenzia la complessità e l’importanza della gestione dei parcheggi nelle città, con riflessi diretti sulla vivibilità e la sicurezza urbana.

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