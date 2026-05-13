Parco Nazionale d’Abruzzo e Confagricoltura L’Aquila insieme per la convivenza fauna selvatica e attività zootecniche.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, insieme a Confagricoltura L’Aquila, si è recentemente impegnato a rafforzare la convivenza tra la fauna selvatica e le attività agro-zootecniche nella regione.

In un comunicato stampa diffuso il 13 Maggio 2026, il Parco ha annunciato la collaborazione con Confagricoltura L’Aquila per affrontare le sfide legate alla presenza della fauna selvatica nelle aree rurali. L’obiettivo è trovare soluzioni sostenibili che permettano agli agricoltori di proteggere i loro terreni senza compromettere la biodiversità e la conservazione delle specie animali native.

Secondo il comunicato, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si impegna a fornire supporto tecnico agli agricoltori per implementare le migliori pratiche di gestione delle terre e delle colture al fine di minimizzare i conflitti con la fauna selvatica. Inoltre, verranno promossi progetti di formazione e sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sulle problematiche legate alla convivenza tra uomo e natura.

Le due entità si sono mostrate fiduciose nell’ottenere risultati concreti attraverso questa collaborazione, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per garantire un equilibrio tra le esigenze dell’agricoltura e la tutela dell’ambiente.

In conclusione, la partnership tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Confagricoltura L’Aquila si configura come un passo significativo verso una gestione sostenibile delle risorse naturali e una convivenza armoniosa tra la fauna selvatica e le attività umane nella regione.