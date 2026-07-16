Parco Nazionale d’Abruzzo: presentati i risultati della stima di popolazione dell’orso bruno marsicano del 2025

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha reso noti i risultati della stima di popolazione dell’orso bruno marsicano per l’anno 2025 durante una presentazione al Museo dell’Orso Marsicano di Pescasseroli.

Secondo il comunicato stampa PNALM n. 09 del 16 luglio 2026, il direttore del Parco ha dichiarato che “i dati ottenuti dalla stima della popolazione di orsi bruni marsicani sono di fondamentale importanza per monitorare lo stato di conservazione di questa specie nel territorio del parco”.

L’incontro è stato presieduto dalla Commissione Orso Marsicano nel corso del quale sono state presentate le cifre relative alla presenza di orsi bruni marsicani nel Parco Nazionale. I risultati della stima indicano che la popolazione di orsi si è mantenuta stabile rispetto agli anni precedenti.

Questi dati sono il frutto di un lungo e accurato lavoro di monitoraggio condotto dai ricercatori del parco e confermano l’impegno costante nell’assicurare la sopravvivenza di questa specie protetta.

Il comunicato stampa sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione tra il Parco Nazionale e il Museo dell’Orso Marsicano per la conservazione e la tutela di questa specie minacciata.

La notizia della stabilità della popolazione di orsi bruni marsicani nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è un incoraggiante segnale del lavoro svolto per garantire un futuro sicuro a queste affascinanti creature.