Parco Nazionale D’Abruzzo: Via libera del TAR Lazio all’approvazione del Piano del Parco

Il TAR Lazio dà il via libera all’approvazione del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha ricevuto il via libera da parte del TAR Lazio per l’approvazione del suo piano. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato stampa inviato dagli uffici del Parco.

Secondo quanto riportato nel comunicato, il TAR Lazio ha approvato il piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, consentendo così alle attività di gestione del Parco di continuare conformemente alle normative e alle direttive in vigore.

Il comunicato del Parco specifica che il Piano è stato valutato e approvato dal TAR Lazio in data 27 marzo 2026, confermando il rispetto delle normative e delle linee guida stabilite per la gestione del territorio protetto.

Il Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere l’approvazione del Piano da parte del TAR Lazio, questo ci permetterà di continuare a tutelare e valorizzare il nostro territorio in modo responsabile e sostenibile”.

Il comunicato stampa sottolinea inoltre l’importanza di una corretta gestione del Parco, in linea con gli obiettivi di conservazione della biodiversità e di promozione di un turismo sostenibile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise tramite i recapiti forniti nel comunicato stampa.