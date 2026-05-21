Parigi: capitale degli eSports nel 2026

Parigi è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’Esports World Cup 2026 sembra destinata a lasciare il segno nella Ville Lumière, con l’edizione di quest’anno che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese.

La scelta di spostare l’evento a Parigi non è casuale, considerata la crescente popolarità degli eSports nel Paese e in Europa. I fan dell’Esports World Cup possono già segnare in agenda le date e prepararsi per spettacolari sfide di videogiochi che attireranno l’attenzione di un vasto pubblico di appassionati.

Parallelamente, emergono voci di un possibile ritorno di KeSPA nell’ENC 2026, alimentando ulteriormente l’interesse intorno al mondo degli eSports e alle competizioni in programma.

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