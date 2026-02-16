Parigi, concerto omaggio alla Vanoni: l’artista abruzzese Enrica Panza si esibirà il 18 febbraio

L’artista abruzzese Enrica Panza omaggia Ornella Vanoni a Parigi

Enrica Panza, conosciuta artista abruzzese, si esibirà mercoledì 18 febbraio 2026 a Parigi in un esclusivo concerto omaggio alla musica di Ornella Vanoni. L’evento, organizzato dalla Società Dante Alighieri nella circoscrizione consolare italiana parigina, mira a tutelare e diffondere la cultura italiana nel mondo attraverso attività culturali di grande valore.

La caratteristica vocalità e l’eleganza di Enrica Panza, originaria di Pescara e residente a Parigi, sono apprezzate nella scena artistica e musicale francese. Laureata in Musicologia alla Sorbonne di Parigi e insegnante nell’Education nationale francese, Panza avrà al suo fianco Nico Morelli, pianista tarantino di grande sensibilità musicale. Insieme, racconteranno la lunga carriera di Ornella Vanoni attraverso i suoi brani più celebri come “Senza fine”, “L’appuntamento”, “Domani è un altro giorno” e “Una ragione di più”.

“Lei per me è sempre stata un faro, un’icona di stile, musicalità e bellezza. Sono immensamente grata alla musica e alla vita che mi permettono di vivere queste esperienze meravigliose”, ha dichiarato Enrica Panza riguardo alla sua omaggio alla “regina” della musica italiana. La cantante, che ha creato uno stile che unisce jazz, musica brasiliana e pop, si esibisce spesso nel suo Abruzzo, terra a cui è profondamente legata.

L’obiettivo del concerto di mercoledì prossimo a Parigi è di diffondere la musica di Ornella Vanoni e la cultura italiana in Francia. Panza si dice emozionata per l’opportunità di portare alto il nome della propria regione attraverso la musica di questa artista immensa.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Del Fallo

E-mail: barbaradelfallo@gmail.com

Mobile: +39 3392938948