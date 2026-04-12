Parigi Roubaix 2026 in Tv: Spettacolo sul Pavé

La Parigi-Roubaix 2026 è l’argomento del momento, tanto che è in cima ai trend online e sui motori di ricerca. Domenica 12 aprile 2026, gli appassionati di ciclismo si preparano a vivere uno spettacolo unico sulle leggendarie strade di pavé. I riflettori sono puntati sugli atleti pronti a sfidare la durezza della corsa, tra cui il campione Ganna che, nonostante le sue dichiarazioni autoironiche, è uno dei favoriti. Ma la vera sorpresa potrebbe essere l’astronave di Pogacar, una bici innovativa che promette di rivoluzionare la caccia alla Roubaix.

Appassionati e curiosi possono seguire l’evento in diretta televisiva e in streaming, immergendosi nell’atmosfera unica di una delle classiche più amate dal pubblico. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, l’invito è a consultare le fonti online per non perdersi nemmeno un minuto di questa emozionante competizione.