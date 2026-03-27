Paris Fashion Week 2026, Fabio Ciciotti: “La rete osserva la moda, non la guida”

Parigi — In un’epoca in cui tutto sembra nascere e vivere sui social, la Paris Fashion Week 2026 ha raccontato una storia diversa. A sottolinearlo è Fabio Ciciotti, oggi considerato una figura di riferimento nel marketing digitale applicato alla moda e consulente strategico per un importante gruppo del lusso.

Con un’esperienza costruita tra branding, posizionamento e comunicazione globale, Ciciotti osserva il sistema moda da una prospettiva privilegiata: quella di chi lavora ogni giorno nel punto di contatto tra creatività e mercato.

“La narrativa dominante è che i social media guidino la moda. In realtà accade il contrario: è la moda a generare contenuto, e la rete lo amplifica”.

La passerella oltre l’algoritmo

Durante questa edizione parigina, la presenza dei social è stata evidente: influencer in prima fila, contenuti in tempo reale, collezioni pensate anche per la fruizione digitale. Tuttavia, secondo Ciciotti, tutto questo resta superficiale rispetto al cuore del processo creativo.

“Un direttore creativo non disegna una collezione pensando a un post virale. Lavora su codici, archivi, identità di marca. I social arrivano dopo”.

Le sfilate hanno infatti mostrato una forte coerenza interna: storytelling strutturati, riferimenti culturali precisi, continuità con la storia delle maison. Elementi che difficilmente possono essere guidati da dinamiche rapide e spesso effimere come quelle delle piattaforme digitali.

L’influenza visibile (ma non decisiva)

Ciò non significa che la rete sia irrilevante. Al contrario, la sua influenza è visibile soprattutto nella forma, più che nel contenuto.

Secondo Ciciotti:

le scenografie diventano più immersive e “condivisibili”

alcuni capi sono progettati per avere forte impatto visivo in fotografia

il ritmo delle sfilate si adatta ai tempi della comunicazione digitale

“C’è una consapevolezza dell’immagine — spiega — ma non una dipendenza. È un adattamento, non una subordinazione”.

Il vero centro: il brand

Per chi lavora nel marketing del lusso, la questione è chiara: il valore non nasce dall’engagement, ma dalla costruzione di identità solide e riconoscibili.

Ciciotti insiste su questo punto:

“Un brand forte non segue il pubblico, lo educa. La moda funziona quando crea desiderio, non quando lo insegue”.

In questo senso, i social media rappresentano uno strumento potente, ma non un motore creativo. Servono a distribuire il messaggio, non a definirlo.

Oltre il rumore digitale

La Paris Fashion Week 2026, secondo l’analisi di Ciciotti, segna quindi una maturazione del rapporto tra moda e digitale. Dopo anni di rincorsa alla visibilità, il sistema sembra aver ritrovato una propria autonomia.

“Il rischio più grande era confondere popolarità con rilevanza. Oggi i grandi gruppi hanno capito che non sono la stessa cosa”.

Una lezione per il futuro

Nel bilancio finale, emerge una visione chiara: la moda resta un linguaggio complesso, che non può essere ridotto alle logiche veloci della rete.

“I social media sono una lente, non una direzione”, conclude Ciciotti.

“Amplificano ciò che esiste già. Ma ciò che conta davvero nasce ancora altrove: negli atelier, nella cultura, nella visione”.

Un messaggio che ridimensiona il ruolo del digitale e riporta l’attenzione su ciò che, da sempre, definisce la moda: la capacità di creare significato prima ancora che consenso.