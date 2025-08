Parodontite a Rivoli

La salute delle gengive è spesso sottovalutata, ma rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere dell’intero cavo orale. A Rivoli, lo Studio Dentistico Dentisti Susa 156 si distingue per l’approccio innovativo e integrato alla diagnosi e al trattamento della parodontite, una delle patologie più diffuse ma anche più trascurate della bocca. Attraverso un team multidisciplinare, tecnologie all’avanguardia e un metodo empatico, lo studio offre percorsi terapeutici personalizzati che mettono al centro la persona, prima ancora del paziente. In questo approfondimento verranno analizzate le principali domande che i pazienti si pongono sulla parodontite: da cosa sia, a come si manifesta, fino ai metodi più efficaci per trattarla.

Che cos’è la parodontite e perché è così pericolosa

La parodontite è un’infiammazione cronica del parodonto, l’insieme dei tessuti che circondano e sostengono il dente. Quando non trattata, questa condizione può causare la perdita progressiva di osso e gengiva, fino a compromettere la stabilità e la permanenza dei denti stessi.

Sebbene all’inizio possa manifestarsi con sintomi lievi, come sanguinamento gengivale durante lo spazzolamento o alito cattivo persistente, la parodontite tende ad evolvere in modo silenzioso, rendendo difficile un’autodiagnosi precoce. Ecco perché è fondamentale affidarsi a professionisti esperti, capaci di identificare i segnali precoci e proporre trattamenti efficaci prima che i danni diventino irreversibili.

Come si manifesta la parodontite e quali sono i segnali da non ignorare

Riconoscere la parodontite in fase iniziale permette di evitarne l’aggravamento. I primi sintomi possono essere subdoli, ma rappresentano un chiaro campanello d’allarme:

Gengive arrossate, gonfie o che sanguinano facilmente

Alito cattivo persistente (alitosi)

Sensibilità dentale, soprattutto al freddo

Sensazione di denti che si muovono o si spostano

Recessione gengivale (gengive che si “ritirano”)

Se avverti uno o più di questi sintomi, è consigliabile prenotare al più presto una visita odontoiatrica presso uno studio con competenze in parodontologia, come Dentisti Susa 156 a Rivoli.

Quali sono le cause più frequenti della parodontite

Le origini della parodontite sono multifattoriali. Il principale fattore scatenante è la presenza di placca batterica non rimossa adeguatamente, che con il tempo si indurisce formando tartaro sotto gengiva. Ma vi sono anche fattori predisponenti e aggravanti:

Fumo di sigaretta

Diabete non controllato

Predisposizione genetica

Stress cronico

Scarsa igiene orale

Alcune terapie farmacologiche

Comprendere le cause è fondamentale non solo per curare la parodontite, ma anche per prevenirne la comparsa o le recidive. Il team di Dentisti Susa 156 propone sempre un’analisi approfondita dello stile di vita e dello stato di salute generale del paziente.

Come si cura la parodontite in modo professionale

Affrontare la parodontite richiede un piano terapeutico personalizzato. Presso Dentisti Susa 156, il trattamento inizia con una diagnosi approfondita mediante esami clinici e radiografici, per valutare l’entità della malattia. Le fasi successive possono includere:

Sedute di igiene orale professionale approfondita

Levigatura radicolare con strumenti manuali e sonici

Trattamenti laser per ridurre l’infiammazione gengivale

Terapie antibiotiche locali o sistemiche nei casi più complessi

In alcuni casi avanzati, si ricorre alla chirurgia parodontale rigenerativa, sempre con tecniche minimamente invasive. Ogni trattamento viene pianificato in base alla gravità della patologia e alle esigenze del paziente, per ottenere risultati stabili e duraturi nel tempo.

Parodontite avanzata: cosa significa e come si affronta

Quando la parodontite viene trascurata, può evolvere in una forma avanzata. In questi casi, si verifica una perdita significativa di osso e di attacco gengivale, con conseguente mobilità dentale, migrazione dei denti e, nei casi più gravi, perdita degli elementi dentari.

Presso lo studio Dentisti Susa 156, la gestione dei casi avanzati avviene tramite protocolli multidisciplinari che coinvolgono parodontologo, igienista e implantologo. Oltre al trattamento della fase attiva dell’infezione, si interviene con tecniche rigenerative per cercare di recuperare i tessuti persi.

Inoltre, i pazienti vengono inseriti in un programma di mantenimento personalizzato, fondamentale per preservare i risultati ottenuti e monitorare la stabilità clinica nel tempo.

Chi può curare la parodontite e perché rivolgersi a uno studio qualificato

La parodontite non è una semplice infiammazione, ma una patologia cronica che richiede competenze specifiche. Solo un team odontoiatrico esperto in parodontologia è in grado di diagnosticarla correttamente e impostare un piano terapeutico mirato.

Dentisti Susa 156 a Rivoli si avvale della collaborazione del Dr. Baima Giacomo, professionista esperto in parodontologia, che lavora in sinergia con igienisti, implantologi e altri specialisti dello studio. Questa struttura integrata consente di offrire soluzioni personalizzate anche nei casi più complessi, con l’obiettivo di conservare il più a lungo possibile i denti naturali e, quando necessario, proporre riabilitazioni funzionali e armoniche.

Parodontite e impianti dentali: è possibile riabilitare il sorriso?

Una domanda frequente tra chi ha perso denti a causa della parodontite è se sia possibile inserire impianti dentali. La risposta è sì, ma con le dovute valutazioni e precauzioni.

La presenza di una parodontite attiva rappresenta una controindicazione temporanea: prima di procedere con l’inserimento degli impianti, l’infezione deve essere completamente stabilizzata. Una volta ottenuta una buona salute gengivale, gli impianti possono rappresentare un’ottima soluzione per ripristinare estetica e funzione.

Presso Dentisti Susa 156, l’approccio all’implantologia nei pazienti con storia di parodontite prevede protocolli personalizzati, chirurgia guidata e impianti a carico immediato, con attenzione alla rigenerazione ossea nei casi indicati. Il risultato è un sorriso ritrovato, sicuro e stabile.

Parodontite a Rivoli: la proposta di Dentisti Susa 156

Presso Dentisti Susa 156, situato in Corso Susa 156 a Rivoli, la parodontite viene trattata con una visione a 360 gradi. L’intero staff è formato per accogliere e seguire il paziente con empatia e professionalità, creando un ambiente sereno e rassicurante.

Lo studio, dotato delle più moderne tecnologie digitali, propone percorsi di diagnosi e cura su misura, inclusi trattamenti con laser, sedazione cosciente e protocolli rigenerativi. Un punto di forza è la presenza di un laboratorio odontotecnico interno, che consente di velocizzare la realizzazione di protesi personalizzate, con il massimo controllo sulla qualità finale.

Il team multidisciplinare lavora in sinergia per restituire salute, benessere e sicurezza a ogni sorriso, anche nei casi più delicati.

Conclusione sulla parodontite a Rivoli

La parodontite è una condizione che, se trascurata, può compromettere seriamente la salute orale. Ma grazie a un intervento tempestivo, supportato da tecnologie avanzate e da un team esperto, è possibile controllarla e, in molti casi, invertire i danni.

Lo Studio Dentistico Dentisti Susa 156 rappresenta un punto di riferimento a Rivoli per la cura della parodontite, offrendo percorsi di diagnosi precoce, trattamenti personalizzati e un’assistenza attenta e continua.

