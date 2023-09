Parte la 7^ edizione del “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza ”

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Un programma ricco di eventi aperti a famiglie, operatori e alla cittadinanza al fine di stimolare la riflessione sui temi dell’accoglienza e promuovere una delle più alte forme di solidarietà umana e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La 7^ edizione del “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza- 2023”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Pescara, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, svoltasi presso la Sala Giunta di Palazzo di Città.. All’incontro hanno partecipato il Sindaco, Carlo Masci, il Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali e per la Famiglia, Adelchi Sulpizio, le operatrici dell’Equipe Territoriale Integrata per l’Affido e Adozioni, e le associazioni di famiglie e gli operatori del privato sociale che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi in programma – si apprende dal portale web ufficiale. Da sette anni il Comune si adopera, durante tutto il mese di ottobre, nel promuovere una cultura pro-attiva di sensibilizzazione della cittadinanza, coinvolgimento e formazione di famiglie che sostengono altre famiglie con minori. Ad oggi sono attivi: 15 progetti di affidamento etero-familiare che coinvolgono 17 minori, 7 progetti di affidamento intrafamiliare e sono stati realizzati 2 affiancamenti familiari.Il Comune di Pescara ha innalzato l’importo del contributo erogato alle famiglie affidatarie impegnate in progetti di affido etero-familiare a tempo pieno – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad oggi l’importo è pari a € 1.000,00. La rassegna prenderà il via sabato 30 settembre alle ore 17.30 con il Concerto di inaugurazione dal titolo “La Nota Dominante” del Pianista e Compositore Marcelo Cesena presso “l’Auditorium Cerulli”, a cura dell’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza”. Il concerto sarà l’occasione per presentare la Mostra “Non Come Ma Quello – recita il testo pubblicato online. La Sorpresa della Gratuità”, a cura dell’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza”, che verrà inaugurata in data 01 ottobre alle ore 16.00 presso l’Aurum – Sala Flaiano – aggiunge testualmente l’articolo online. La mostra sarà allestita dal giorno 2 ottobre al girono 5 ottobre e vede esposte creazioni di maestri di diverse arti (scultura, pittura, fotografia, musica ecc…) che hanno realizzato opere avendo come focus l’Accoglienza e l’Incontro – aggiunge testualmente l’articolo online. All’interno della mostra saranno esposte le opere realizzate ad hoc dai ragazzi della classe V F del Liceo Artistico MIBE – Arti Figurative – si apprende dalla nota stampa. Il 7 ottobre si svolgerà la “Festa delle Famiglie” dedicata a grandi e piccini, presso il parco Villa Sabucchi (in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Gianni Cordova). Gli eventi proseguono con l’Incontro-testimonianza “L’Essere Figli nell’AFFIDO FAMILIARE”, che si terrà il 13 ottobre presso il Liceo Scientifico G. Galilei, a cura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Saranno realizzati, inoltre, laboratori di lettura ludico-ricreativi rivolti ai bambini dai 6 in su, che si svolgeranno presso la Ludoteca Dezi Thomas, la Biblioteca Regionale G. D’Annunzio e la Biblioteca Regionale F. Di Giampaolo, con il contributo dell’Associazione il Piccolo Principe – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’interno di questa sessione si segnala il laboratorio esperienziale dal titolo “ALADINO, storia di una genitorialità imperfetta” che si svolgerà il 14 ottobre presso il Centro Polivalente Monsignor G. Britti, a cura della Fondazione Caritas all’interno del progetto Agor.Ed e condotto dalla dott.ssa Manuela Toto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella serata del 16 ottobre alle ore 18.00 presso il Centro Servizi Famiglie il tema dell’affido e dell’accoglienza sarà affrontato con la proiezione del film “The Quiet Girl” a cura del Consultorio familiare UCIPEM. Particolarmente interessante lo spettacolo di animazione di sabato 21 ottobre 2023 – alle ore 17.00 “Athena, il viaggio di una cucciola coraggiosa” di e con Maria Elena Comperti animatrice – cantastorie, a cura del consultorio familiare CIF. Il pomeriggio del 28 ottobre il tema dell’Affido sarà affrontato nella Tavola Rotonda “Famiglia e Affido: Missione Possibile” presso la parrocchia S. Marco Evangelista a cura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e della Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le attività del mese dell’Affido e dell’Accoglienza – 2023 si svolgeranno anche nella Sala Consiliare per i seguenti imperdibili appuntamenti:“Narrazione di storie di affidamento – Vite che si incrociano e si legano: la parola ai protagonisti” in data 21 ottobre ore 9.30 evento pubblico a cura del dott. Marco Chistolini psicolo-psicoterapeuta esperto in tutele dei minori, affido e adozione; “S.O.S psicologa: Le famiglie con figli chiedono e la Dottoressa Annalisa Di Luca risponde” in data 27 ottobre ore 18.00 a cura della dottoressa Annalisa Di Luca, psicoterapeuta, psicotraumatologa, formatrice sul trauma anche in età evolutiva, presidente dell’Associazione AISTED; “Gaming, social e salute mentale” in data 28 ottobre ore 10:00 incontro-dibattito a cura dell’associazione “Stella del Mare”, condotto dal professor Lorenzo Bassani neuropsichiatra infantile, responsabile ambulatorio e reparto di psichiatria dell’età evolutiva di Merano; L’evento clou del “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza sarà il “Concerto conclusivo” che avrà inizio sabato 28 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Protagonisti del concerto, diretto dal maestro Manfredo Di Crescenzo, saranno i giovani musicisti dell’Orchestra Sociale Giovanile Abruzzese, fomrati attraverso il modello didattico-musicale “Sistema Abreu”. Al termine di questo ricco programma, partirà il corso di informazione/formazione sull’Affido e Affiancamento Familiare che si terrà nel mese di novembre presso il Centro Servizi Famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A tal proposito si ricorda che le famiglie e/o i single interessati all’affido, per avere informazioni, partecipare a percorsi di formazione e dare adesione ai progetti di accoglienza, possono rivolgersi all’Equipe Territoriale Integrata Affido e Adozioni del Comune di Pescara composta dalle Assistenti Sociali dott.sse Teresa G. Cappiello, Liviana Leone e dalla psicologa della ASL dott.ssa Rita Latella, che si avvalgono della collaborazione delle psicologhe dei Consultori CIF e UCIPEM. . . Alla realizzazione degli eventi in programma hanno contribuito Regione Abruzzo, ASL, Centro Servizi Famiglie, Consultorio CIF, Consultorio UCIPEM, Fondazione Caritas Onlus e Caritas Diocesana, Biblioteca Regionale G. D’Annunzio e Biblioteca Regionale F. Di Giampaolo, Ass.ne Famiglie per l’Accoglienza, Ass,ne Stella Del Mare, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e la Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne; il Liceo Artistico MIBE e il Liceo Scientifico Galileo Galilei; L’Associazione Il Piccolo Principe e non da ultimo tutte le famiglie adottive, affidatarie ed affiancanti che quotidianamente con la loro scelta testimoniano la bellezza dell’Accoglienza – viene evidenziato sul sito web. Tutti gli eventi in programma sono gratuiti e facilmente visionabili sulle brochure e sulle locandine realizzate per l’occasione, e sulla pagina dedicata al “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza” sul sito istituzionale del Comune – si apprende dalla nota stampa. Pescara, 28 settembre 2023

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it