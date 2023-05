Parte la riqualificazione di Piazza Alessandrini e del Mediamuseum

- Advertisement -

Piazza Alessandrini e Mediamuseum al centro di un progetto di riqualificazione che unisce in un unico criterio la conservazione del profilo identitario e storico di quello spazio e una diversa funzionalità a scopo sociale e culturale che privilegerà verde ed elementi naturali come acqua e piante – L’intervento di riqualificazione dell’area su cui si affaccia l’edificio dell’ex tribunale (che fu realizzato agli inizi degli anni Cinquanta e che oggi ospita il Mediamuseum) – già oggetto in questi mesi di un’attenta valutazione da parte della Soprintendenza e quindi degli uffici tecnici dell’amministrazione – è stato presentato questa mattina durante un incontro a Palazzo di città cui hanno preso parte il sindaco Carlo Masci, gli assessori ai Lavori Pubblici e alla Cultura, Luigi Albore Mascia e Maria Rita Carota, la presidente dell’associazione Flaiano Carla Tiboni, oltre ai tecnici del Comune (Fabrizio Trisi e Valentina Pavone, quest’ultima in veste di Rup) e allo staff di professionisti che hanno lavorato al progetto definitivo esecutivo (Lanfranco Sabatini, Antongiulio Ciaramellano e Raffaele Castellucci, presente anche l’ingegner Fernando Di Domenica). . Il progetto, che prevede un investimento da 2.090.000,00 milioni di euro, si fonda su due assi: la ristrutturazione urbanistica, in sostituzione dell’attuale situazione di degrado, che tenga conto delle trasformazioni avvenute a partire dal 1910 fino a oggi, che elimini la caoticità con cui è stato organizzato il verde e superi quella percezione di slegamento con gli altri edifici che fanno da scenario alla piazza;il risanamento conservativo dell’edificio di tre piani in stile neoclassico (ex tribunale), che fu realizzato come Palazzo di Giustizia e che oggi accoglie il Mediamuseum; attualmente presenta cedimenti strutturali e un ammaloramento estetico che saranno finalmente superati grazie ai lavori sulle facciate che presenteranno una nuova immagine grazie alla manutenzione delle pareti verticali e alla tinteggiatura – viene evidenziato sul sito web. L’assessore Luigi Albore Mascia ha voluto mettere in evidenza .Per l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota . Nel dettaglio del nuovo disegno della piazza, verranno smantellate, eccezion fatta per il monumento tutte le opere esistenti (rimozione dei cordoli in pietra di travertino, della massicciata stradale e dei parcheggi; prendendo spunto da quella che fu la storica piazza XX Settembre, di forma circolare, verrà realizzato al centro un profilo ellittico circondato da ampie aiuole in calcestruzzo, muretti (con sedute) con altezze contrapposte che definiranno aiuole non piatte ma tridimensionali – aggiunge la nota pubblicata. Discorso particolare per il monumento ai Caduti, posto al centro al centro della futura ellisse, che sarà restaurato e riacquisterà visibilità e importanza – si apprende dal portale web ufficiale. Infine, allo scopo di offrire un reale contributo microclimatico, si è scelto di mettere in opera una pavimentazione della piazza segmentale in calcestruzzo di impatto estetico e di reintrodurre (come in passato), l’elemento acqua con due fontane a raso, poste nei due fuochi dell’ellisse e con getti che raggiungeranno un altezza massima di 2,50 metri, site ai lati del momento di cui accentueranno la verticalità. Il beneficio sarà di comfort termico e, più in generale, di miglioramento del microclima, senza dimenticare la mitigazione del rumore del traffico – aggiunge testualmente l’articolo online. La parte a verde prevede la realizzazione di punti ombreggiati in estate grazie alla piantumazione di caducifoglie – . Il calendario dei lavori prevede che la gara per l’affidamento possa essere esperita entro il mese di giugno con apertura del cantiere nel mese di luglio; la conclusione dell’intervento (fissata in 180 giorni) al più tardi per marzo del 2024.Pescara, 4 maggio 2023

