Partirà lunedì da Pescara l’edizione 2022 dell’Autogiro e Motogiro d’Italia

COMUNICATO STAMPAPartirà lunedì da Pescara l’edizione 2022 dell’Autogiro e Motogiro d’Italia



Il gran tour della Penisola vedrà in strada modelli storici di grande fascino



È stata presentata a Palazzo di Città di Pescara l'edizione 2022 dell'Autogiro e Motogiro d'Italia 2022, raid per auto e moto d'epoca che ogni anno percorre circa 1.600 chilometri di strade bellissime del nostro Paese e che prenderà il via lunedì 23 Maggio alle 9 da Piazza della Rinascita, e lì farà ritorno Sabato 28 Maggio a partire dalle 15. Erano presenti all'incontro l'Assessore allo Sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli e il Direttore della manifestazione Giampiero Sacchi, "anima" di questo evento che ha il grande pregio di "unire i territori" e metterli in vetrina con le loro bellezze naturali e paesaggistiche. Per l'edizione di quest'anno il capoluogo adriatico ha avuto dunque il grande onore di essere scelto sede di partenza e di arrivo del percorso lungo la Penisola che vedrà protagoniste auto e moto storiche di grande fascino

Pescara potrà quindi onorare in questo modo il suo storico legame con la tradizione automobilistica, basta far correre il pensiero al circuito di Pescara sul quale sono stati protagonisti alcuni tra i più grandi piloti al Mondo, quali Nuvolari, Ascari, Fangio ed Enzo Ferrari, quest'ultimo vincitore della prima edizione del 1924 della Coppa Acerbo. Solo dopo la fine della seconda Guerra mondiale fu acquisita la denominazione di Gran Premio di Pescara



Pescara, 21 maggio 2022

