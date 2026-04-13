Partito democratico: campo largo, Lega cresce

In queste ore il Partito Democratico è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai trend sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi sondaggi politici, il campo largo è in vantaggio sul centrodestra, anche se per un soffio. Si nota un aumento del consenso verso il PD, con una riduzione della distanza rispetto a Fratelli d’Italia. La Lega, invece, sta registrando una crescita nelle preferenze degli elettori. Questi dati riflettono un momento politico di grande movimento e interesse da parte dell’opinione pubblica.

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