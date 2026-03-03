Pasdaran: chi sono e quale ruolo ricoprono in Iran

La notizia in queste ore è molto cercata online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca, il tema dei Pasdaran. Conosciuti anche come i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran sono un corpo paramilitare iraniano con un ruolo di grande rilevanza politica e militare. Fondati nel 1979 dopo la rivoluzione islamica, i Pasdaran sono direttamente subordinati al leader supremo dell’Iran e hanno il compito di proteggere il regime e i valori della rivoluzione. Sono coinvolti in diverse attività, dalla sicurezza interna alla politica estera, e hanno una forte presenza economica nel paese.

Uno dei personaggi chiave dei Pasdaran è il nuovo comandante, Ahmed Vahidi, che ha una lunga storia militare e politica. Vahidi è stato coinvolto in varie controversie internazionali, incluso l’attentato in Argentina contro Israele, e la sua nomina ha sollevato interrogativi sulla direzione futura delle Guardie Rivoluzionarie.

Per comprendere appieno il ruolo e l’influenza dei Pasdaran in Iran, è importante approfondire la loro storia, struttura e azioni. Si consiglia di consultare fonti affidabili per ulteriori dettagli e analisi su questo argomento di grande rilevanza geopolitica.