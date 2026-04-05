Pasqua con il bel tempo a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che continuerà a garantire tempo stabile anche nella giornata di Pasquetta. Buona Pasqua!

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato in queste ultime ore e su gran parte delle nostre regioni è tornato a splendere il sole, mentre estese velature interessano direttamente le regioni settentrionali ma, ovviamente, non si prevedono precipitazioni.Questa bellissima immagine ricevuta dal satellite MTG-1 al visibile, ci mostra gran parte della nostra penisola sgombra da nubi significative e, alla base dei dati attuali, il tempo stabile proseguirà anche nei prossimi giorni, probabilmente almeno fino alla giornata di mercoledì, anche se non si escludono estese velature sulle nostre regioni centrali nel corso della giornata di Pasquetta – Da segnalare un ulteriore aumento delle temperature nelle prossime ore e nella giornata di Pasquetta: la fusione della neve alle quote medie potrebbe favorire anche un nuovo innalzamento del livello dei principali corsi d’acqua – Si consiglia di seguire tutti gli aggiornamenti sul sito della Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nei valori massimi e, a tal proposito, si segnala un rischio molto elevato di valanghe, inoltre molte strade che conducono alle località montane sono attualmente chiuse – LEGGERE QUI per consultare la mappa di rischio valanghe sulla nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con l’occasione auguriamo BUONA PASQUA a tutti! Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org