Pasqua e Primo maggio, i musei aperti a Pescara

Nel periodo delle feste di Pasqua e in occasione del primo maggio è possibile visitare i musei di Pescara, scoprendo le bellezze che conservano, talvolta sconosciute anche ai residenti. Ecco il calendario delle aperture. CASA D'ANNUNZIOIl Museo Casa Natale di G. d'Annunzio sarà aperto (di mattina) anche a Pasqua e il Lunedì dell'Angelo mentre sarà chiuso martedì 21 aprile – venerdì 25 aprile, poi, l'ingresso sarà gratuito – Questo il calendario giorno per giorno. Venerdì 18/4/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);Sabato 19/4/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);Domenica, Santa Pasqua 20/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore13);Lunedì dell'Angelo 21/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13)Martedì 22/4/2025: chiuso;Mercoledì 23/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore13);Giovedì 24/4/202: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);Venerdì 25/4/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19) con ingresso gratuito;Sabato 26/4/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);Domenica 27/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore13);Lunedì 28/4/2025: chiuso per riposo settimanale;Martedì 29/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13);Mercoledì 30/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13);Giovedì 1/5/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13).Il primo maggio il Museo rimarrà chiuso ma sarà aperto dal 2 al 4 maggio, e il 4 l'ingresso sarà gratuito. Questi gli orari: Venerdì 2/5/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);Sabato 3/5/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);Domenica 4/5/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore13) con ingresso gratuito. MUSEO PAPARELLA TRECCIAIn tutti i giorni di festa le visite saranno possibili anche al Museo Paparella Treccia, con questi orari.Il giorno di Pasqua è prevista l'apertura pomeridiana, dalle ore 16:30 alle 19:30, mentre il Lunedì dell'Angelo la collezione di ceramiche potrà essere ammirata per l'intera giornata, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Stessi orari anche il 25 aprile e il primo maggio. MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZOUna immersione nella storia della nostra regione è possibile al Museo delle Genti d'Abruzzo che sarà visitabile a Pasqua su prenotazione (entro le 13:00 di giovedì 17 aprile) e sarà aperto (senza prenotazione) il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 16:00 alle 20:00 e anche il 25 aprile e il primo maggio, con gli stessi orari.MUSEO BASILIO CASCELLAE' necessario prenotare per accedere al Museo Civico "Basilio Cascella", dove sono i corso i lavori per la rimozione della barriere fisiche e cognitive. La prenotazione va effettuata telefonando al numero 085 4510026 (int.1) o scrivendo una e- mail all'indirizzo museo@gentidabruzzo. it, per consentire di organizzare in sicurezza l'accesso. I possibili orari di accesso sono questi:•⁠ ⁠A Pasqua apertura straordinaria per gruppi e su prenotazione (entro le 13:00 di giovedì 17 aprile);•⁠ ⁠A Pasquetta apertura solo su prenotazione (entro le 13:00 di venerdì 18 aprile);•⁠ ⁠Venerdì 25 aprile apertura solo su prenotazione (entro le 13:00 di mercoledì 23 aprile);•⁠ ⁠Giovedì 1° maggio apertura solo su prenotazione (entro le 13:00 di martedì 29 aprile).- MUSEO DELL'OTTOCENTOIl Museo dell'Ottocento, invece, sarà chiuso il giorno di Pasqua ma rimarrà aperto il Lunedì dell'Angelo (mattina ore 10:00 – 13:00 e pomeriggio ore 16:00 – 19:30), con apertura straordinaria. Giovedì 1° maggio apertura con orario regolare (mattina 10-13 e pomeriggio 16-19:30).E' possibile prenotare visite guidate per gruppi (da 6 persone in su) inviando una email all'indirizzo info@museodellottocento – eu o contattando i numeri di telefono 3347033738 / 08573023. Tutte le iniziative del Museo sono pubblicizzate sui canali social (museottocento) e sul sito internet (https://museodellottocento. eu/).IMAGO MUSEUM L'Imago Museum rimarrà aperto al pubblico il giorno di Pasqua dalle ore 16:00 alle 20:00 e il 21 aprile, Lunedì dell'Angelo, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00. Stessi orari anche il 25 aprile e il primo maggio. CLAP MUSEUMQuesti, infine, gli orari del Clap Museum:Venerdì 18 aprile (Venerdì Santo): aperto dalle 9:00 alle 13:00Domenica 20 aprile (Pasqua): aperto dalle 16:00 alle 20:00Lunedì 21 aprile (Pasquetta): aperto dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00.

