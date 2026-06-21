Passaparola: il ritorno in tv di un format amato

In queste ore, il passaparola verso il ritorno di un celebre format televisivo è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Mediaset ha registrato la puntata zero di Passaparola, alimentando le speranze dei fan. La presenza di Gerry Scotti conferma l’interesse per il programma, ma la domanda su chi prenderà il suo posto resta aperta. L’attesa per il ritorno di un programma così amato è palpabile tra gli spettatori, pronti a rivivere emozioni e divertimento.

Per ulteriori aggiornamenti su Passaparola e tutte le novità legate al suo possibile ritorno in tv, è possibile approfondire online. Restate sintonizzati per scoprire tutte le ultime notizie su questo atteso ritorno televisivo.