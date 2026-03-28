“Passi sulla scena” – 32ª edizione: al Teatro dei Marsi lo spettacolo “Il Paese nelle mani”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Prosegue il progetto artistico “Passi sulla scena”, giunto alla sua 32ª edizione, promosso dal Teatro dei Colori con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo e del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa, dedicata alla letteratura, alla drammaturgia della storia e alla cultura teatrale per i giovani, ospiterà un appuntamento di particolare valore civile e culturale – Martedì 31 marzo, alle ore 11.00, presso il Teatro dei Marsi di Avezzano, la compagnia Teatri d’Imbarco porterà in scena lo spettacolo “Il Paese nelle mani – precisa la nota online. Cronaca d’Italia in sette stragi di mafia”.Sul palco l’attrice Beatrice Visibelli, protagonista di un intenso racconto teatrale scritto e diretto da Nicola Zavagli – La direzione organizzativa è affidata a Cristian Palmi, con l’organizzazione di Nicoletta Maria Loisi e Francesca Pingitore – si apprende dalla nota stampa. Luci e fonica sono curate da Alice Mollica – Parteciperà inoltre Federica Marinucci di Libera Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo spettacolo propone un viaggio nella memoria civile italiana, dando voce agli atti giudiziari e ai documenti che raccontano alcune delle pagine più drammatiche della storia del Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un percorso che attraversa le connessioni tra mafia e potere, ripercorrendo eventi simbolo fino alle stragi del biennio 1992-1993.Il lavoro nasce da un’approfondita ricerca d’archivio realizzata in collaborazione con l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili – Una prima lettura scenica è stata presentata il 27 maggio 2021 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, in occasione del 28° anniversario della strage – si apprende dalla nota stampa. A partire dal testo originale di Nicola Zavagli, introdotto dalla presentazione di Don Luigi Ciotti, la compagnia ha avviato la “Carovana della legalità”, progetto sostenuto dalla Città Metropolitana di Firenze e già ospitato in diversi comuni del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Lo spettacolo sarà replicato il 1° aprile, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Celano – Un’iniziativa che conferma l’impegno del Teatro dei Colori nel promuovere, attraverso il linguaggio teatrale, la consapevolezza storica e i valori della legalità tra le giovani generazioni.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/