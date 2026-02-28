“Pastene”, la svolta dopo trent’anni: via libera alla variante per il recupero dei nuclei abusivi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Un applauso lungo, liberatorio per quello che non era un voto come gli altri – aggiunge la nota pubblicata. Il Consiglio comunale ha approvato, al primo punto all’ordine del giorno, la delibera di variante al PRG per il recupero dei nuclei abusivi in località “Pastene”. Un atto atteso da anni, che per molti residenti significa una parola sola ma importante: regolarizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La delibera attiva lo strumento del permesso di costruire convenzionato – In concreto, i cittadini della zona potranno avviare un percorso di sistemazione urbanistica rimasto sospeso per quasi trent’anni – precisa il comunicato. Un passaggio tecnico, ma dagli effetti molto concreti: certezze giuridiche, possibilità di investire, prospettive di valorizzazione dell’area – si legge sul sito web ufficiale. Dai banchi del pubblico arriva la soddisfazione dei residenti – precisa la nota online. «È un risultato importante – spiegano Daniela Marcelli, Celestino Mei e Paolo D’Ignazio – frutto di impegno, ascolto e volontà politica – Finalmente tante famiglie hanno una risposta – Oggi ci sentiamo davvero ascoltati». E poi i ringraziamenti: al sindaco Giovanni Di Pangrazio, all’assessore Filomeno Babbo, al vicesindaco Domenico Di Berardino, ai consiglieri che hanno votato il provvedimento e agli uffici, «per aver portato a compimento un percorso complesso e atteso da circa trent’anni». In aula interviene anche il consigliere Gianluca Presutti, presidente della Commissione Lavori pubblici: «La variante mette in moto un’economia significativa, con investimenti importanti da parte dei privati – precisa il comunicato. L’amministrazione ha affrontato e risolto un problema annoso che riguardava un’area rilevante del territorio, fornendo strumenti tecnici concreti e immediatamente attuabili – aggiunge la nota pubblicata. Un plauso all’Ufficio Urbanistica e un augurio ai cittadini di Pastene: questo passaggio contribuirà a migliorare una delle zone più popolose di Avezzano». Parole di apprezzamento arrivano anche dall’opposizione, con la consigliera Lorenza Panei: «Il compito di un amministratore è assumersi responsabilità. Da anni questi cittadini attendevano una risposta concreta – viene evidenziato sul sito web. Oggi si è affrontata con determinazione una criticità rimasta troppo a lungo irrisolta – Un grazie ai dirigenti per la professionalità dimostrata». A chiudere il dibattito è il vicesindaco Domenico Di Berardino: «Portiamo a compimento un percorso avviato anni fa e fortemente voluto dal sindaco Gianni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. È stato un lavoro corale dell’amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’assessore Babbo ha ripreso con determinazione l’iter, accompagnandolo fino all’approvazione». Dopo trent’anni di attesa, per Pastene non è solo una delibera – viene evidenziato sul sito web. È l’inizio di una nuova fase – si apprende dalla nota stampa.

