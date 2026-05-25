Patto di stabilità e crescita: incertezza sui tassi

Il patto di stabilità e crescita è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere uno dei trend più ricercati sui motori di ricerca. La presidente Lagarde ha evitato di pronunciarsi sui tassi, lasciando la decisione a giugno. Ha ribadito la necessità di rispettare le regole del patto, respingendo eventuali deroghe. L’incertezza regna sul fronte dei tassi, mentre si discute su come conciliare la stabilità economica con la necessità di favorire la crescita.

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