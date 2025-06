PD Abruzzo, A Pescara il congresso dei Giovani Democratici elegge Emanuele Castigliego segretario metropolitano. Il circolo guarda al futuro e prende il nome di “Nuova Pescara”.

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Si è tenuto oggi, sabato 22 giugno, presso la spiaggia libera dell’Arci di Pescara, il congresso dei Giovani Democratici dell’area metropolitana, che ha visto una grande partecipazione di iscritti, militanti e rappresentanti istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. Il congresso si è concluso con l’elezione per acclamazione del nuovo segretario metropolitano: Emanuele Castigliego, 19 anni, nato a Manfredonia, studente di economia, residente a Pescara dai tempi delle scuole superiori – precisa la nota online. Un congresso ricco di contenuti, attraversato da un forte desiderio di protagonismo politico e generazionale, con l’approvazione del documento congressuale intitolato “Il sogno di una città nuova”, che delinea una visione ambiziosa e concreta per la Nuova Pescara, la città policentrica che nascerà dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questo è il tempo della responsabilità e della costruzione – ha dichiarato Castigliego –. I Giovani Democratici non si accontentano di essere spettatori ma vogliono essere protagonisti del cambiamento – riporta testualmente l’articolo online. Siamo qui per scommettere su una politica fatta di proposte e di presenza, vicina ai bisogni dei nostri coetanei e delle nostre comunità”. Durante i lavori sono intervenuti numerosi ospiti: il segretario regionale del PD Daniele Marinelli, il consigliere regionale Antonio Blasioli, la segretaria provinciale dei Giovani Democratici Silvia Sbaraglia, il segretario regionale GD Saverio Gileno, il dirigente nazionale Claudio Mastrangelo e il segretario uscente Alessandro Capodicasa, a cui l’intera assemblea ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, l’onorevole Luciano D’Alfonso, la segretaria provinciale Carmen Ranalli, il capogruppo del PD a Pescara Piero Giampietro, la consigliera di Montesilvano Manuela Natale, il segretario cittadino della CGIL Luca Ondifero, i Gd di Roma Tommaso Sasso, Alessandro Monciotti e Jacopo Augenti – precisa la nota online. Particolare rilievo è stato dato nel dibattito e nel documento approvato al tema della Nuova Pescara, intesa non solo come fusione amministrativa, ma come un’occasione storica per costruire una città equa, moderna e partecipata – si apprende dal portale web ufficiale. “Crediamo in una città policentrica – ha spiegato Castigliego – dove Montesilvano e Spoltore non siano periferie, ma nodi vitali di una rete urbana fatta di diritti, mobilità sostenibile, cultura, spazi per i giovani e accesso al lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Una città che sia guida per l’Adriatico e modello per l’intero Mezzogiorno”. Dal congresso è arrivato anche un forte richiamo alla partecipazione e al contrasto dell’astensionismo giovanile, proponendo l’istituzione della Consulta Giovanile della Nuova Pescara, strumenti di bilancio partecipato e una nuova stagione di urbanistica democratica – viene evidenziato sul sito web. “Vogliamo essere la generazione che costruisce, non quella che si rassegna – ha concluso il neosegretario –. Abbiamo davanti una sfida immensa, ma anche l’energia e le idee per affrontarla – Il nostro compito è trasformare la delusione in progetto, la rabbia in proposta, il sogno in città”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del PD Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 00, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it