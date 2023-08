PD Abruzzo, Abolizione reddito di cittadinanza, Marinelli: “Comincia all’Aquila mobilitazione del PD Abruzzo, assieme a partito cittadino”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Comincia oggi all’Aquila, assieme al partito cittadino, la mobilitazione del Partito Democratico abruzzese contro l’abolizione violenta del reddito di cittadinanza”: lo dichiara il segretario regionale Daniele Marinelli – precisa il comunicato. Il Pd Abruzzo sarà oggi con il Pd dell’Aquila dalle 16:30 alle 17:30 all’ingresso del centro commerciale “Meridiana” (lato supermercato Lidl) e dalle 18 alle 19:30 all’ingresso principale del centro commerciale “Il Globo”. Marinelli prosegue: “Replicheremo l’iniziativa su tutto il territorio abruzzese, avvalendoci dell’impegno e del lavoro dei nostri circoli – precisa il comunicato. Il nostro primo obiettivo, e contiamo per questo anche sulla possibilità di fare rete con il terzo settore, con i sindacati, con i nostri amministratori, è stare vicini alle persone in difficoltà che questo governo ha abbandonato, scaricando lavoro sui servizi sociali dei Comuni, senza prevedere risorse né tempestive misure alternative – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ un accanimento, un odio per chi è in difficoltà che si fa fatica persino a comprendere”.

