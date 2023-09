PD Abruzzo, Abruzzo Insieme: “Luciano D’Amico guiderà sfida contro il malgoverno di Marsilio”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

L’Abruzzo ha bisogno di aprire una stagione nuova, che valorizzi le straordinarie risorse della nostra Regione e ci rimetta in cammino dopo i cinque anni di fallimenti del Governo delle destre – Le forze di Abruzzo insieme, riunitesi questo pomeriggio a Pescara, hanno indicato Luciano D’Amico come guida di questo patto per l’Abruzzo, con il mandato ad allargare ulteriormente il perimetro dell’alleanza, avviare una fase di ascolto e mobilitazione dei territori, delle forze sociali ed economiche, delle amministratrici e degli amministratori, delle nostre comunità, in ogni angolo della Regione, e completare il percorso programmatico già proficuamente avviato dalle forze civiche e politiche in questi mesi – L’Abruzzo ha bisogno della sua rivincita – si apprende dal portale web ufficiale. Da domani saremo tutti al lavoro al fianco di Luciano D’Amico, convinti che la sua candidatura sia la più forte e la più unitaria per guidare la sfida contro il malgoverno di Marsilio e vincere le prossime elezioni regionali – aggiunge la nota pubblicata. Abruzzo Insieme

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del PD Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it