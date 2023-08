PD Abruzzo, Aeroporto e infrastrutture, Marinelli: “L’incapacità e la miopia dell’amministrazione Marsilio sono sconcertanti”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

“Ancora una volta, è la realtà a mostrare il suo lato più scomodo e problematico – E la propaganda del governo regionale di Marsilio non può cambiare la realtà. Vale oggi per l’aeroporto d’Abruzzo, valeva qualche giorno per il definanziamento della ferrovia Roma – Pescara”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Marinelli prosegue: “Se sulla sanità, ovvero di gran lunga la voce più importante del bilancio regionale, il fallimento dell’amministrazione Marsilio è certificato dai disservizi e dalle proteste di utenti e operatori, che attraversano pressoché l’intero territorio regionale, sulle infrastrutture, ovvero il capitolo che più di ogni altro dipende dal coordinamento con il governo centrale, assistiamo a un uno – due rovinoso per lo sviluppo dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Prima la scelta di sottrarre il progetto di velocizzazione della ferrovia Roma – Pescara dalle procedure accelerate e dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, oggi la notizia della cancellazione del volo Pescara – Milano – Una decisione quest’ultima del tutto subita dall’amministrazione Marsilio, così come per la ferrovia, su cui ha influito l’immobilismo e l’incapacità di rinnovare per tempo il vertice amministrativo di Saga, fino a mettere a rischio la concessione: una circostanza gravissima – viene evidenziato sul sito web. E’ davvero sconcertante apprendere di tanta incapacità e miopia, in una fase storica così gravida di opportunità. Di ben altro ha bisogno il nostro Abruzzo”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal PD Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it