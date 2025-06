PD Abruzzo: al Pride di Avezzano per una società più libera, inclusiva e giusta. Marinelli e Serone: “I diritti non sono un’opzione, ma la base di una democrazia matura.

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Avezzano, 21 giugno 2025 – Il Partito Democratico Abruzzo ha partecipato al corteo di chiusura del Pride Abruzzo, che ha concluso la settimana di mobilitazione per i diritti LGBTQIA+ nella nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Il segretario regionale Daniele Marinelli e la responsabile regionale Diritti Marielisa Serone hanno sfilato accanto ad associazioni, attivisti e cittadini per ribadire il pieno sostegno del partito a una battaglia di civiltà che non può più essere rinviata – “Essere al Pride oggi non è solo un atto di presenza, ma un impegno politico preciso – dichiarano Marinelli e Serone –. Importante che una piccola città come Avezzano abbia ospitato il corteo perché è la testimonianza che i diritti valgono ovunque, specie nei luoghi più circoscritti, dove è difficile affermarli e affermare la propria identità. Ha un valore enorme manifestare nelle aree interne, perché significa sostenere di più una comunità a cui va data voce – si apprende dalla nota stampa. Sono tanti i disegni di legge che il PD ha sostenuto anche a livello regionale che potrebbero far fare all’Abruzzo un passo avanti – aggiunge la nota pubblicata. È necessario farlo e il Partito Democratico Abruzzo conferma il proprio impegno per una regione che sappia riconoscere tutte le famiglie, contrastare ogni forma di discriminazione, promuovere educazione all’affettività e al rispetto, tutelare i diritti delle persone LGBTQIA+ nei luoghi di lavoro, nella scuola, nella sanità e nella vita pubblica – viene evidenziato sul sito web. La fotografia della nostra società è cambiata, è più aperta, più plurale, più consapevole – si apprende dalla nota stampa. Non possiamo continuare a guardarla con gli occhi di un passato che non riconosce le differenze e le trasforma in esclusioni – I diritti non possono restare imbrigliati nei rigori fuoritempo del patriarcato, che ancora oggi cerca di dettare regole, linguaggi e gerarchie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nostra presenza oggi ad Avezzano – aggiungono – è il segno concreto di un PD che vuole camminare fianco a fianco con tutte le persone che lottano ogni giorno per vivere liberamente, per amare senza paura, per esistere con dignità. È inaccettabile che nel 2025 ci siano ancora tentativi di limitare la libertà individuale, di negare tutele, di censurare visibilità e orgoglio – recita il testo pubblicato online. Il Pride è la risposta, e deve essere anche il punto di partenza per politiche pubbliche finalmente coraggiose, inclusive e strutturate – si apprende dalla nota stampa. Non c’è democrazia senza uguaglianza, non c’è libertà senza diritti – precisa la nota online. E il Pride, oggi come sempre, è la bandiera di questa verità”. 21 giugno 2025

